Հայոց Ցեղասպանութեան մասին «Խոստումը» ֆիլմի բեմադրիչ Թերի Ճորճ Երեւան ժամանած է։ Ասիկա անոր երկրորդ այցն է Հայաստան. առաջին անգամ այցելած էր չորս տարի առաջ` ֆիլմին համար ուսումնասիրութիւններ ընելու նպատակով, իսկ այսօր՝ արդէն ֆիլմը պաստառներուն է:

«Խոստումը» ֆիլմի բեմադրիչը լրագրողներու հետ հանդիպման ժամանակ նշած է, որ իր ֆիլմը յաջող կը համարէ.

«Երբ ոչ հայ բեմադրիչներու կամ հանդիսատեսի կողմէ կը լսեմ, որ երբեք չէին լսած Հայոց Ցեղասպանութեան մասին եւ կը զարմանան, որ ԱՄՆ-ը կամ Մեծ Բրիտանիան մինչ օրս չեն ճանչցած զայն եւ որ Թուրքիոյ կառավարութիւնը կը մերժէ ցեղասպանութիւնը, այս առումով, կը կարծեմ, ֆիլմը յաջողած է», ըսած է բեմադրիչը եւ ընդգծած՝ «Ֆիլմը դիտողներէն լսած եմ յատկապէս երկու կարծիք. «մենք շատ քիչ գիտէինք Հայոց Ցեղասպանութեան մասին եւ մենք չէինք գիտեր այդ մասին որեւէ բան»:

Կը կարծեմ` ֆիլմը որոշ կրթական խնդիրներ կը լուծէ նաեւ այս առումով եւ, բացի այդ, մենք կը փորձենք ֆիլմին միջոցով ուշադրութիւն հրաւիրել փախստականներու խնդիրին, որ մինչ օրս կայ»:

Ան նշած է, որ 20-րդ դարու ամենամեծ ոճրագործութիւնը դեռ չէ ճանչցուած միջազգային հանրութեան կողմէ եւ այդ պատճառով այսօր կը տեսնենք այն, ինչ որ կը կատարուի Սուրիոյ եւ Մեանմարի մէջ:

«Մենք մէկ ամսուան համար չենք նկարած այս ֆիլմը, այլ 100 տարուան», յայտարարած է ան:

Note: The Armenian National Committee of Cyprus, in collaboration with Feelgood Entertainment and the Office of the Armenian MP, present “The Promise” premiering nationwide in Cyprus at K Cineplex as of 12 October 2017.